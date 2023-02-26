Дасаев отреагировал на выход 11 россиян в составе «Спартака»

Бывший голкипер сборной СССР и московского «Спартака» Ринат Дасаев высказался о появлении в составе «красно-белых» 11 российских футболистов в недавнем матче четвертьфинала Фонбет Кубка России против «Локомотива».

«11 россиян в составе «Спартака»? Это очень хорошо! Мы рады за парней. Ставка на российских игроков? Правильно! Так и надо. Зачем иностранцы?», - цитирует ветерана издание «Спорт-экспресс».

В первом матче «Спартак» отпраздновал победу над «железнодорожниками» со счетом 1:0. Ответная встреча между столичными коллективами состоится в понедельник, 27 февраля.