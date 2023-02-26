Малафеев: «Брошенный банан в Вендела - это средневековье, полный идиотизм»

Экс-вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о скандальном инциденте в матче против «Волги», когда один из болельщиков бросил банан в сторону полузащитника «сине-бело-голубых» Вендела.

«Это средневековье, я этого не понимаю. Полный идиотизм. Этому не место ни на стадионе, ни в нашем обществе. Для всех адекватных людей это неприемлемо», - приводит слова Вячеслава издание Metaratings.ru.

Встреча состоялась в Ульяновске и завершилась победой петербургского коллектива со счетом 3:0. Голы в активе Зелимхана Бакаева, Матео Кассьерры и Ивана Сергеева.