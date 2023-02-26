Бушманов высказался о расистском скандале в матче «Волга» - «Зенит»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о расистском скандале в матче Фонбет Кубка России между ульяновской «Волгой» и петербургским «Зенитом».

«Это откуда-то из нулевых. Что делать? Бывают такие люди, есть ещё. Наверное, не только у нас в стране такие», - приводит слова эксперта Vprognoze.ru.

Напомним, что под занавес встречи в полузащитника «сине-бело-голубых» Вендела бросили банан с трибун.

Встреча прошла в Ульяновске и завершилась крупной победой подопечных Сергея Семака со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Бакаев, Кассьерра и Сергеев.