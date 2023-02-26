В «Волге» рассказали о поиске фаната, бросившего банан в Вендела

Директор «Волги» Михаил Наволокин в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» поведал о поисках болельщика, бросившего банан в полузащитника петербургского «Зенита» Вендела во время матча ¼ финала Фонбет Кубка России.

«В ближайшее время личность идентифицируют. Пока работа ведется. Думаю, в интересах всех, чтобы этот вопрос решился как можно раньше. Органы и служба безопасности делают все для этого», - сказал представитель клуба из Ульяновска.

Напомним, что поединок завершился победой «Зенита» со счетом 3:0. Результативные удары в активе Бакаева, Кассьерры и Сергеева.