Защитник «Спартака» Чернов высказался об игре против Дзюбы

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал об игре против форварда «Локомотив» Артёма Дзюбы в недавнем поединке Фонбет Кубка России.

«Артём - высокий и мощный форвард. Главное, что ему не дали забить. Игрок такого качества не может растерять свою форму за 4 месяца. Он тренировался индивидуально, выполнял хороший объем работы», - приводит слова футболиста издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что матч состоялся на стадионе «РЖД Арена» и завершился минимальной победой «красно-белых» со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Данил Пруцев.