Рианчо - о скандале с Венделом: «В России нет расизма!»

Экс-наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался об инциденте с брошенным бананом в полузащитника «Зенита» Вендела в концовке вчерашнего матча против «Волги» в рамках Фонбет Кубка России.

«Необразованные и расистские люди существуют во всем мире. Таких людей нужно изгнать из мира спорта. Уедет ли Вендел из России после инцидента? Не думаю. В России нет расизма!» - передает слова испанского специалиста издание Metaratings.ru.

Встреча в Ульяновске завершилась победой подопечных Сергея Семака со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра и Иван Сергеев.