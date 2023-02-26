Игонин рассказал, чего не хватило «Волге» в матче с «Зенитом»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался о результате вчерашнего поединка против ульяновской «Волги». Подопечные Сергея Семака отпраздновали гостевую победу со счетом 3:0.

«За счет эмоций и желания хозяева могли добиться большего. Каких-то бойцовских качеств не хватило, заряженности. Может быть, было волнение, но опять же в этом смысле я ждал от них большего», - передает слова Игонина ТАСС.

Благодаря вчерашнему успеху петербургский коллектив пробился во второй раунд четвертьфинальной стадии Пути регионов, где встретится с командой Премьер-лиги, которая потерпит неудачу в четвертьфинале Пути РПЛ.