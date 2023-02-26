В телеграм-канале Baza опубликовано фото фаната, который, предположительно, бросил банан в сторону полузащитника петербургского «Зенита» Вендела во вчерашнем поединке Фонбет Кубка России против ульяновской «Волги».

Согласно данным источника, сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения и смогли вычислить болельщика. Сотрудники правоохранительных органов сейчас разыскивают подозреваемого.

Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра и Иван Сергеев. Следующий матч питерцы проведут против «Пари НН» в Премьер-лиге.