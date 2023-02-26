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Мирзоян поделился мнением о скандальном инциденте с Венделом

26 Февраля 2023 • 10:27 Комментировать

Глава союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян высказался о инциденте с брошенным бананом в полузащитника петербургского «Зенита» Вендела во время матча Фонбет Кубка страны против ульяновской «Волги».

«Таких людей просто надо брать и объяснять им, что это гадко. Их семьям тоже стоит это объяснять. Надо донести до этих людей, что это неправильно, а то они будут еще этим гордиться», - передает слова Мирзояна Betonmobile.ru.

Напомним, что поединок завершился крупной победой петербургской команды со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Бакаев, Кассьерра и Сергеев.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мирзоян Маркус Вендел
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