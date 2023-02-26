Малком отреагировал на брошенный в Вендела банан

Атакующий полузащитник «Зенита» Малком отреагировал на инцидент, который произошел с его соотечественником Венделом во время матча Фонбет Кубка России против ульяновской «Волги». В концовке встречи в игрока «сине-бело-голубых» бросили банан с трибун.

«Нет расизму», - оставил сообщение Малком в социальных сетях.

В прошедшем поединке Вендел отметился результативной передачей. «Зенит» отпраздновал уверенную победу со счетом 3:0 благодаря голам Бакаева, Кассьерры и Сергеева.

В следующем поединке подопечные Сергея Семака встретятся с «Пари НН» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.