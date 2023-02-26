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Кубок России

Малком отреагировал на брошенный в Вендела банан

26 Февраля 2023 • 09:51 Комментировать (3)

Атакующий полузащитник «Зенита» Малком отреагировал на инцидент, который произошел с его соотечественником Венделом во время матча Фонбет Кубка России против ульяновской «Волги». В концовке встречи в игрока «сине-бело-голубых» бросили банан с трибун.

«Нет расизму», - оставил сообщение Малком в социальных сетях.

В прошедшем поединке Вендел отметился результативной передачей. «Зенит» отпраздновал уверенную победу со счетом 3:0 благодаря голам Бакаева, Кассьерры и Сергеева.

В следующем поединке подопечные Сергея Семака встретятся с «Пари НН» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком Филипе Маркус Вендел
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Комментарии (3)
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виктор60
26 Февраля 2023 в 10:15
да суть этой провокации, местнякововсть, он сейчас в Ульяновске )) герой, просто ведь найти, сложностей нет. И такой штраф ему выписать, что бы он эти бананы видеть не смог, нет денег или малолетка, пусть родители платят, если взрослый без бабок, на общественные работы)))
sheakes
26 Февраля 2023 в 10:08
Вот интересно, а если бросают яблоко - это тоже расизм? Или расизм - это только бананы?
ПС
Бананы - 60 руб/кг
Яблоки - 100 руб/кг
Может в этом дело?
overkill666
26 Февраля 2023 в 10:43
в таком случае это будет расизм по отношению к банану
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