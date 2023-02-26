Кассьерра прокомментировал победу «Зенита»

Форвард петербургского «Зенита» Матео Кассьерра высказался о победе над ульяновской «Волгой» в матче плей-офф Фонбет Кубка России. «Сине-бело-голубые» выиграли со счетом 3:0, колумбиец забил один из мячей.

«Спасибо болельщикам. Хорошо, что мы победили. Вперед, «Зенит», - приводятся слова южноамериканского футболиста в социальных сетях «сине-бело-голубых».

В нынешнем сезоне Кассьерра принял участие в 21 поединке за питерцев, забил четыре мяча и сделал пять голевых передач.

Следующий поединок «Зенит» проведет против «Пари НН» в 18-м туре Премьер-лиги. Матч состоится 4 марта.