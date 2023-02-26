Илюхина - о матче «Волга» - «Зенит»: «Уверенная победа самой популярной команды страны»

Елена Илюхина, председатель совета директоров петербургского «Зенита», высказалась касательно гостевой победы петербургского «Зенита» над ульяновской «Волгой» в рамках Фонбет Кубка России.
«Мы соскучились по футболу, был большой перерыв. Уверенная победа самой популярной команды страны. Ребята - молодцы, отличная игра. Бодрый, уверенный футбол», - передает слова Илюхиной «Матч ТВ».
Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 3:0. Голы забивали Бакаев, Кассьерра и Сергеев. Следующий поединок питерцы проведут против «Пари НН» в Премьер-лиге 4 марта.
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