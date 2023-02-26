Игрок «Зенита» Вендел - о бросивших банан фанатах: «В пекло их»

Хавбек петербургского «Зенита» Вендел высказался о расистском скандале на матче Фонбет Кубка России против ульяновской «Волги» (3:0). В концовке встречи в южноамериканца бросили банан с трибун.

В своих социальных сетях бразильский полузащитник разместил видео с инцидентом и оставил подпись Fogo Neles. В переводе с португальского это означает «в пекло их».

В прошедшей встрече Вендел отметился результативной передачей на Зелимхана Бакаева.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги бразилец принял участие в 16 поединках, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.