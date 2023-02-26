Салихова: «Банан в Вендела бросил тот, кто позавидовал словам Миллера»

Зарема Салихова, жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об инциденте с брошенным бананом в игрока «Зенита» Вендела во время кубкового поединка против ульяновской «Волги».

«Банан в Вендела бросил тот, кто позавидовал словам Миллера. Прочитали, позавидовали», - цитирует Зарему издание «РБ Спорт».

Напомним, что ранее председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер прокомментировал натурализацию Клаудиньо и Малкома следующими словами: «Получение паспорта – доверие страны. Читайте, завидуйте».

Матч завершился крупной победой «Зенита» со счетом 3:0.