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Салихова: «Банан в Вендела бросил тот, кто позавидовал словам Миллера»

26 Февраля 2023 • 08:39 Комментировать (1)

Зарема Салихова, жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об инциденте с брошенным бананом в игрока «Зенита» Вендела во время кубкового поединка против ульяновской «Волги».

«Банан в Вендела бросил тот, кто позавидовал словам Миллера. Прочитали, позавидовали», - цитирует Зарему издание «РБ Спорт».

Напомним, что ранее председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер прокомментировал натурализацию Клаудиньо и Малкома следующими словами: «Получение паспорта – доверие страны. Читайте, завидуйте».

Матч завершился крупной победой «Зенита» со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Зарема Салихова Маркус Вендел
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Комментарии (1)
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wild cat
26 Февраля 2023 в 08:57
зульфия сама та как папала в сюда..)) ей наверная абзавидавалися ва фсех кишлаках..))
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