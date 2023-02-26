Семшов отреагировал на расистский скандал с Венделом

Экс-футболист петербургского «Зенита» Игорь Семшов рассказал о своей реакции на инцидент с полузащитником команды Венделом. Во время матча Фонбет Кубка России в бразильского игрока бросили банан.

«Надо уважать футболистов. Все-таки люди ходят на футбол поддержать свой любимый клуб, а не заниматься какими-то пакостями. Таких людей нужно наказывать и проводить с ними работу», - передает слова Семшова издание Metaratings.ru.

Поединок в Ульяновске завершился победой «Зенита» со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Бакаев, Кассьерра и Сергеев.

В чемпионате России питерцы занимают первое место, опережая идущий вторым «Спартака» на шесть очков.