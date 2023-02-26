Быстров - о скандале с Венделом: «Если банан кто‑то бросил, это не значит, что он расист»

Бывший полузащитник сборной России и ряда клубов Премьер-лиги Владимир Быстров отреагировал на инцидент с брошенным бананом в бразильского хавбека «Зенита» Вендела.

«Если банан и мог кто‑то бросить, то это не значит, что он расист. Просто у него была связка бананов, он наелся и решил поделиться ими. Я бы санкции не применял», - передает слова Владимира «Матч ТВ».

Напомним, что поединок между «Волгой» и «Зенитом», состоявшийся на стадионе в Ульяновске, завершился крупной победой подопечных Сергея Семака со счетом 3:0. В этом матче Вендел отметился результативной передачей на Зелимхана Бакаева.