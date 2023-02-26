«Хамство»: Ловчев отреагировал на инцидент с брошенным бананом в игрока «Зенита»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал инцидент с брошенным бананом в полузащитника петербургского «Зенита» Вендела. Это произошло во время вчерашнего матча Фонбет Кубка России против ульяновской «Волги».

«Воспитание людей такое, хамство. Они, болельщики, против внедрения карты болельщика, но это вводится для того, чтобы подобного не происходило. Вычислите бросившего банан», - приводит слова эксперта «Матч ТВ».

Встреча завершилась крупной победой «Зенита» со счетом 3:0. В прошедшем матче Вендел отметился результативным пасом на Зелимхана Бакаева.