Аршавин высказался о победе «Зенита» в Ульяновске

Экс-нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о победе «сине-бело-голубых» над ульяновской «Волгой» в матче Фонбет Кубка России. Подопечные Сергея Семака выиграли со счетом 3:0.

«Зенит» не валял дурака, не отбывал номер, а сделал то, что нужно было сделать. Думаю, все стороны этого матча должны быть довольны», - передает слова Андрея «Матч ТВ».

В прошедшем поединке забитыми мячами отметились Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра и Иван Сергеев.

В текущем розыгрыше РПЛ петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть баллов.