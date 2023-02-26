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Кубок России

Булыкин назвал фаворитов второго по значимости турнира российского футбола

26 Февраля 2023 • 06:50 Комментировать

Бывший форвард московского «Локомотива» и российской сборной Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о прошедших четвертьфинальных матчах в Фонбет Кубке России. Он считает, что фаворитами кубка остаются те же команды, которые демонстрируют лучший футбол и в чемпионате - то есть, питерский «Зенит» и московский «Спартак».

- При таких полях и такой погоде сложно сказать, кто понравился и кто пройдет дальше. Фавориты в этом турнире – «Спартак» и «Зенит». Они хорошо смотрелись и хорошо играют, - цитирует слова Булыкина «Спорт день за днем».

Напомним, что московский «Спартак» является действующим обладателем трофея. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Дмитрий Булыкин
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