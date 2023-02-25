Семак объяснил, почему Клаудиньо не сыграет в Ульяновске

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал причину отсутствия полузащитника Клаудиньо на матче против ульяновской «Волги» в рамках Фонбет Кубка России.

«Клаудиньо не прилетел в Ульяновск, потому что качество полей может влиять на определенную группу мышц. Проблемы были и у Мантуана, но он сможет сыграть», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Встреча между «Волгой» и «Зенитом» состоится сегодня, 25 февраля, на стадионе в Ульяновске. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени. Детальную текстовую онлайн-трансляцию поединка проведет Liveresult.ru.