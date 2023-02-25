Кузнецов: «Только матчи с сильными соперниками покажут, как готов ЦСКА»

Экс-игрок московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о крупной победе «армейцев» над «Краснодаром» в матче плей-офф Фонбет Кубка России.

«Армейцы» выиграли у «Краснодара» с большим преимуществом. Но не будем забывать, что в начале чемпионата ЦСКА так же хвалили. Только игры покажут, как готовы «армейцы», матчи с сильными соперниками», - цитирует эксперта издание Metaratings.ru.

В первом поединке ЦСКА отпраздновал уверенную победу со счетом 3:0. Голы забивали Мойзес, Чалов и Заболотны. Ответный поединок противостояния состоится в Краснодаре 28 февраля. Начало – 19:30 мск.