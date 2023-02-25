Семак назвал состав «Зенита» на матч с «Волгой»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак определился со стартовым составом команды на поединок против ульяновской «Волги» в плей-офф Фонбет Кубка России в Пути регионов.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Алип, Чистяков, Караваев, Вендел, Кузяев, Ерохин, Мостовой, Бакаев, Кассьерра.

Матч состоится в Ульяновске сегодня, 25 февраля, стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

Напомним, что «Зенит» является лидером Премьер-лиги. После 17 туров питерцы с 42 баллами занимают первое место в турнирной таблице.