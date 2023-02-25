«Для мастеров - не проблема!»: Широков оценил поле в Ульяновске

Экс-полузащитник сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков высказался о состоянии футбольного поля на стадионе в Ульяновске, где местная «Волга» примет петербургский «Зенит» в рамках матча Фонбет Кубка России.

«Нормальное. Для февраля вообще неплохое. А если учесть, что всю ночь здесь шёл снег, то вообще отличное. Для мастеров - не проблема! Реально, нормальное поле», - передает слова Романа телеграм-канал Фонбет Кубка России.

Матч «Волга» - «Зенит» пройдет сегодня, 25 февраля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 14:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция состоится на Liveresult.ru.