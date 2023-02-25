Жуков высказался об ответном матче «Спартака» против «Локомотива»

Экс-глава Олимпийского комитета и поклонник столичного «Спартака» Александр Жуков в разговоре с журналистами «Спорт-экспресса» поделился ожиданиями от ответного матча «красно-белых» против «Локомотива» в плей-офф Фонбет Кубка России.

«Сможет ли «Локомотив» отыграться? Трудно сказать. Надеюсь, будет потеплее и газон получше качеством. В первом матче игра, по крайней мере, была равная. Первый тайм за «Спартаком», второй - за «Локомотивом», - сказал Жуков.

В первом матче «Спартак» отпраздновал минимальную победу со счетом 1:0. Ответная встреча противостояния состоится на «Открытие Банк Арене» в понедельник, 27 февраля.