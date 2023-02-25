Веденеев рассказал, как «Зениту» нужно играть против «Волги»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Сергей Веденеев высказался о предстоящем поединке подопечных Сергея Семака против ульяновской «Волги» в рамках ¼ финала Фонбет Кубка России.

«Посмотрим, сможет ли «Зенит» адаптироваться к условиям и выстроить игру. При любых раскладах лучше сразу начинать лупить вперед и там бороться. Других вариантов, мне кажется, нет никаких», - приводит слова ветерана издание «РБ Спорт».

Матч состоится в Ульяновске сегодня, 25 февраля, стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция поединка «Волга» - «Зенит» пройдет на Liveresult.ru.