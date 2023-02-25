Маклаков: «Болею, чтобы «Спартак» всегда был на первом месте»

Известный болельщик московского «Спартака» Алексей Маклаков высказался о перспективах «народной команды» в нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России.

«Верю ли, что «Спартак» выиграет Кубок? Конечно. Не могу себе представить болельщиков, которые думают о третьем месте. Болею за то, чтобы «Спартак» всегда был на первом месте», - передает слова Маклакова издание «РБ Спорт».

Ответная встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» 27 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В первом матче противостояния «Спартак» отпраздновал победу со счетом 1:0.