Экс-полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил игру московских клубов «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» в первых матчах Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Напомним, «Спартак» выиграл у «Локомотива» 1:0, а ЦСКА разгромил «Краснодар» 3:0.

- «Спартак», мне кажется, ещё прибавит. Не сказать, чтобы он понравился, в отличие от ЦСКА. У тех видно и желание, и командные взаимодействия. Да, у ЦСКА есть проблемы – может, пара человек где-то выпадает, но тренеры, я думаю, знают, какими рычагами на них воздействовать. «Спартак» – в своей поре. Организованно играет, люди стараются. Во всяком случае, у игроков есть желание и старания очень много. Надежда есть большая, что эта команда ещё наберёт форму. По крайней мере, перспектива такая есть. «Крылья Советов» тоже в своей поре. Хоть оттуда и поуходило много футболистов, видно, что уровень какой-то они стараются поддерживать, быстро с мячом работать, играть в футбол.

«Локомотив», мне кажется, чуть-чуть, немножко прибавил по сравнению с тем, как он играл осенью. Что они кому-то особо попортят кровь и будут прямо прогрессировать, я не думаю, но в Премьер-лиге должны остаться. Видать, люди там уже как-то пересмотрели своё отношение и поняли, что такой клуб не может болтаться где-то или вылетать.

Дзюба? Он может помочь при игре в атаку, забить каким-то командам из нижней части таблицы, но это 50 процентов. Только при хорошем отношении и мотивации, если он будет упорно тренироваться и доказывать. Он и Смольников всё равно не те люди, которые поведут за собой, у кого можно чему-то научиться, от кого можно что-то взять по самоотдачи, по мастерству и также по игре.