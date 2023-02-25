Президент и нападающий махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал первые четвертьфинальные матчи Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

- Вроде как уже 1/4 финала Кубка России, но всё равно эти матчи особого интереса у меня не вызывают. Думаю, как и у многих болельщиков. Потому что нет чёткого понимания условий и регламента этого турнира. Раньше в кубковых матчах всё было ясно: проигравшая команда сразу вылетала, а выигравшая шла дальше. Поэтому был интерес к Кубку России, там любая команда даже из второго дивизиона могла создать конкуренцию и дать бой соперникам, которые выше уровнем, и в одном матче решалось многое. Проиграл – вылетел, выиграл – идёшь дальше. А сейчас нет чёткого понимания, кто с кем играет и продолжит ли выступать в турнире дальше в случае поражения. Стадия 1/4 финала в Пути РПЛ состоит из двух матчей. Наверно, это делалось, чтобы было больше игр между командами Премьер-лиги в связи с тем, что они не участвуют в еврокубках, и для зрительского интереса.

Что касается тех первых четвертьфинальных матчей, то видно, что команды сейчас находятся в равных условиях. Они ещё не полностью готовы физически. Единственный матч, который стоит особняком, это ЦСКА – «Краснодар», где «армейцы» создали себе приличный гандикап перед ответной встречей. Я думаю, судьба этого противостояния уже решена, в отличие от трёх других, где интрига сохраняется. Видимо, некоторые команды рассматривают эти кубковые матчи как этап подготовки к чемпионату. Всё-таки это какие-никакие официальные игры, которые стоят особняком по сравнению с товарищескими матчами, которые клубы проводили на сборах.