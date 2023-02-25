Экс-полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал игру «Краснодара» и «Динамо» в первых матчах 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ. «Быки» там проиграли ЦСКА 0:3, а «бело-голубые» уступили «Крыльям Советов» со счётом 1:2.

- Из всех кубковых матчей меня разочаровало «Динамо», особенно в обороне – где они только таких людей находят? И «Краснодар». Хотя про него мы уже говорили. Мне кажется, его новый тренер не живёт футболом. Если по Абаскалю сразу видно, что он футбольный человек, – как Маугли, одной крови, то по Ивичу такого не скажешь. Всё равно в футбольной среде чувствуется, кто свой, а кто – нет. Даже чисто визуально это заметно. Ивич ходит, что-то там жестикулирует, но видно, что это не от души, человек просто приехал, попал куда-то, привёз людей своих.

А по игре, конечно, грустно всё у «Краснодара». Нет ни индивидуальной игры, ни командной, ни желания, и тренерской руки там вообще не чувствуется. Только Сафонов в матче с ЦСКА был как-то в своей поре, чего-то выручал, а то пропустили бы штук 6-7, вообще позор. Если тренер зарабатывает уважение быстро, то люди выходят за него биться, но у «Краснодара» ничего такого не просматривается. Я же говорю, что там выделить некого, кроме Сафонова. Ну и про «Динамо» я уже сказал. Такое ощущение, что тренер там тоже ничего не понимает. Сзади у них играет человек, который как будто специально делает, чтобы им забили. По крайней мере раньше бывало, что люди специально так делали.