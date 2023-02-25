Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал разгромное поражение «быков» в кубковом матче с ЦСКА (0:3).

«Никто не ожидал такого разгрома. ЦСКА был очень хорошо готов. Федотов слепил целостную команду, очень хорошо они смотрелись. «Краснодар» пока проваливает подготовку и первую игру. Разница в классе команд просто ощущалась. Не знаю, что происходит с «Краснодаром».

Игра ЦСКА мне понравилась. По игре прям здорово смотрелись, давили, а «Краснодар» выглядел гораздо слабее. Не таким, каким мы привыкли его видеть. Не ожидал, честно, увидеть команду в такой форме», - сказал Деменко.

Напомним, что ответный матч в рамках четвертьфинала Фонбет Кубка России пройдёт 28 февраля в Краснодаре. Старт встречи - в 19:30.