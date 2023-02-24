Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги первого четвертьфинального матча Фонбет Кубка России в Пути РПЛ между московским ЦСКА и «Краснодаром» (3:0).

- Игра «Краснодара» – позор просто! Легионеры там вообще нулевые. Я вам скажу, что с такой защитой они будут в каждой игре по три получать. Вы же помните девиз Зонина? Что только на базе хорошо организованной обороны можно успешно атаковать. Сколько было у ЦСКА – три или четыре выхода один на один? Карраскаль прощал, а то бы 5:0 было. Караул, ужас у «Краснодара»! За спину постоянно пускают, такие провалы… Защита – ноль, опорников вообще нету, середина поля – проходной двор. И впереди от Кордобы ждать голов – это как ждать подачек от Заболотного. Он забивает только в начале сезона и в конце – это самый лучший вариант остаться в команде. В начале, когда команды ещё не готовы, и в конце, когда все уже стоят. Лучшее, что можно «Краснодару» сделать, – это вернуть тот состав, который был у него несколько назад. С Гранквистом, с Перейрой и так далее. Но они уже постарели, это я образно говорю.