Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Обедзинский: «Игра «Краснодара» – позор, караул и ужас, легионеры – нулевые» эксклюзив

24 Февраля 2023 • 16:07 Комментировать

Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги первого четвертьфинального матча Фонбет Кубка России в Пути РПЛ между московским ЦСКА и «Краснодаром» (3:0).

- Игра «Краснодара» – позор просто! Легионеры там вообще нулевые. Я вам скажу, что с такой защитой они будут в каждой игре по три получать. Вы же помните девиз Зонина? Что только на базе хорошо организованной обороны можно успешно атаковать. Сколько было у ЦСКА – три или четыре выхода один на один? Карраскаль прощал, а то бы 5:0 было. Караул, ужас у «Краснодара»! За спину постоянно пускают, такие провалы… Защита – ноль, опорников вообще нету, середина поля – проходной двор. И впереди от Кордобы ждать голов – это как ждать подачек от Заболотного. Он забивает только в начале сезона и в конце – это самый лучший вариант остаться в команде. В начале, когда команды ещё не готовы, и в конце, когда все уже стоят. Лучшее, что можно «Краснодару» сделать, – это вернуть тот состав, который был у него несколько назад. С Гранквистом, с Перейрой и так далее. Но они уже постарели, это я образно говорю.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Кубок России Владимир Обедзинский
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.02.23 в 14:30
Волга Ульяновск Волга Ульяновск
Зенит Зенит
16.00 8.00 1.17
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Февраля
16:16 · Кубок России
Кузнецов: «Я рад, что Заболотный наконец-то забил»
15:56 · Кубок России
​Созин: «Краснодар» был просто размазан»
15:50 · Кубок России
Назначен судья на ответный матч «Спартака» и «Локомотива»
15:31 · Кубок России
​«Зенит» отправился в Ульяновск видео
15:21 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Задача Тюкавина — выходить и забивать, не хочу жареной подливы»
14:04 · Кубок России
Гайич — о победе над «Краснодаром»: «У ЦСКА большие шансы выйти в полуфинал»
13:48 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко высказался об отсутствии трансферов в «Урале»
13:45 · Кубок России
Алдонин оценил победу ЦСКА над «Краснодаром»
13:38 · Кубок России
Широков: «Спартак» уже выигрывал кубок России, ему хватит»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива» Магкеев: «Во втором тайме матча со «Спартаком» мы показали, что можем изменить ситуацию»
12:26 · Кубок России
Литвинов: «Мелёшин смог заменить Соболева и Шамара в матче с «Локомотивом»
12:20 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «С такой игрой ЦСКА может побороться за тройку»
12:10 · Кубок России
Тихонов: Дзюба неплохо выглядел, но для меня лучшим в дерби стал Пруцев
12:06 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Заболотный может составить конкуренцию Чалову»
11:46 · Кубок России
Газзаев оценил игру Дзюбы против «Спартака»
Все новости