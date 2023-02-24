Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об игре ЦСКА – «Краснодар», отметив, что ему понравилась тактика, которую Владимир Федотов выбрал на эту игру.

- ЦСКА провел идеальный матч с «Краснодаром»?

- Идеальных матчей не бывает, но игра получилось хорошей для армейцев. На фоне многих матчей, которые наши команды проводили на сборах, по качеству это одна из лучших игр.

- Как оцените физические кондиции армейцев? Они вас не удивили?

- Для этого времени года, хорошее у команды состояние. Армейцы выдержали игровое напряжение на протяжении всего времени матча. Они держали хороший темп, что тоже бывает редко для этого времени года. ЦСКА имел серьезное преимущество перед соперником, лучше выглядел и делал все осмысленно. Все задумки подкреплялись хорошим исполнением. Все это и дало такую крупную победу. Мне понравилось тактическое воплощение Федотова, как действовали два инсайда – Медина и Карраскаль. Это было загадкой для соперника.

- Как вам «Краснодар» во главе с новым тренером?

- Южане в поисках. У них новый тренер. Молодые футболисты пока нащупывают игру, пытаются выстроить химию. Но пока не все получается. Отдельной фигурой в команде стоит Сафонов. Остальное пока фрагментарно.

- То есть вы многого не ждете от «Краснодара» в оставшейся части сезона?

- По этой игре было много разрозненных действий и мало единения. А ведь именно этим «быки» выгодно отличались раньше. Пока они не очень понимают, как совместить все вместе. На это надо время, а в команде много молодежи и новых людей.

- Обычно в матчах Кубка России у ЦСКА играл вратарь Тороп, но на этот раз вышел Акинфеев. Это ради игровой практики или Кубок так важен для армейцев?

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- В ЦСКА не смотрят на турниры. Они дают возможность Акинфееву играть тогда, когда ему надо с точки зрения лучшей подготовки к сезону. Они соблюдают принцип постепенности и подводят Игоря к наилучшей игровой форме. Не думаю, что в команде делят матчи на важные и не очень. Так не бывает.

- Армейцы не были активны зимой на трансферном рынке и приобрели только одного центрального защитника - Агапова. Не маловато?

- Пока им хватает. Они показывают это. Рынок – это не просто пошел и купил. Это отражение внутреннего состояния команды. Что сегодня нужно, то они и берут. Армейцы всегда выгодно отличались такой работой. Они редко ошибались в селекции. Если кого-то брали, то этот футболист был крайне необходим.

- Всю зиму армейцы искали нападающего, но никого так и не купили. Это не станет проблемой?

- Вчера даже Заболотный показал свое умение. Он вышел со скамейки и тут же забил прекрасный мяч. Для Лиги чемпионов, наверное, нужны покупки, а вчера футболисты ЦСКА показали, что Федотов управляется и с имеющимися кадрами.

- Какие прогнозы на ответный матч?

- Армейцы понимают, что такое прагматика в футболе. Они сделают все, чтобы довести это противостояние до логического завершения.

Елена Григорьевская