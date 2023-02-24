Алдонин оценил победу ЦСКА над «Краснодаром»

Экс-футболист столичного ЦСКА Евгений Алдонин высказался насчет победы «армейцев» над «Краснодаром» в матче ¼ финала Фонбет Кубка России. Столичный клуб выиграл со счетом 3:0.

«Не стал бы переоценивать эту победу. Первый матч в непростых погодных условиях. Да, хороший результат, уровень подготовки и самоотдачи. Но главное значение имеет вопрос не счёта, а качества игры», - передает слова эксперта издание «Чемпионат».

В составе москвичей забитыми мячами отметились Мойзес, Антон Заболотный и Фёдор Чалов. Ответный поединок между командами состоится в Краснодаре 28 февраля.