Широков: «Спартак» уже выигрывал кубок России, ему хватит»

Бывший футболист национальной сборной России, московского ЦСКА и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков высказался относительно шансов команд в нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка страны.

«Претендентов много. И не обязательно, что это будет «Зенит». Почти каждый есть команда-сенсация. Как на счет «Спартака»? Они уже выигрывали, им уже хватит», - передает слова Широкова «КП Спорт».

Напомним, что действующим обладателем трофея является «Спартак». В финальном поединке прошлого сезона «народная команда» отпраздновала победу над другим столичным клубом - «Динамо» - со счетом 2:1.