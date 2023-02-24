Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Широков: «Спартак» уже выигрывал кубок России, ему хватит»

24 Февраля 2023 • 13:38 Комментировать

Бывший футболист национальной сборной России, московского ЦСКА и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков высказался относительно шансов команд в нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка страны.

«Претендентов много. И не обязательно, что это будет «Зенит». Почти каждый есть команда-сенсация. Как на счет «Спартака»? Они уже выигрывали, им уже хватит», - передает слова Широкова «КП Спорт».

Напомним, что действующим обладателем трофея является «Спартак». В финальном поединке прошлого сезона «народная команда» отпраздновала победу над другим столичным клубом - «Динамо» - со счетом 2:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Широков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.02.23 в 14:30
Волга Ульяновск Волга Ульяновск
Зенит Зенит
16.00 8.00 1.17
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Февраля
14:04 · Кубок России
Гайич — о победе над «Краснодаром»: «У ЦСКА большие шансы выйти в полуфинал»
13:48 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко высказался об отсутствии трансферов в «Урале»
13:45 · Кубок России
Алдонин оценил победу ЦСКА над «Краснодаром»
13:38 · Кубок России
Широков: «Спартак» уже выигрывал кубок России, ему хватит»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива» Магкеев: «Во втором тайме матча со «Спартаком» мы показали, что можем изменить ситуацию»
12:26 · Кубок России
Литвинов: «Мелёшин смог заменить Соболева и Шамара в матче с «Локомотивом»
12:20 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «С такой игрой ЦСКА может побороться за тройку»
12:10 · Кубок России
Тихонов: Дзюба неплохо выглядел, но для меня лучшим в дерби стал Пруцев
12:06 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Заболотный может составить конкуренцию Чалову»
11:46 · Кубок России
Газзаев оценил игру Дзюбы против «Спартака»
11:44 · Кубок России
Карраскаль: «Я думаю, что ЦСКА способен выиграть Фонбет Кубок России в этом году»
11:35 · Кубок России
Газзаев: «ЦСКА разорвал «Краснодар», счёт мог быть крупнее»
11:31 · Кубок России
Мойзес: «Второй раз в жизни играл при таком холоде»
10:35 · Кубок России
Алонсо – о дебюте за «Краснодар»: «Замечательно себя чувствую»
10:25 · Кубок России
Баньяц – об Ивиче: «Ничего особо не изменилось»
Все новости