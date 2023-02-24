Литвинов: «Мелёшин смог заменить Соболева и Шамара в матче с «Локомотивом»

Хавбек московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о том, как сказалось на игре команды отсутствие дисквалифицированных футболистов. Он отметил игру нападающего Павла Мелёшина.

«В такую погоду хотелось видеть высоких нападающих, на которых можно сыграть. Но в матче с «Локомотивом» Паша Мелёшин очень хорошо смотрелся - смог заменить Соболева и Шамара», - передает слова Литвинова издание Sport24.

Напомним, что из-за массовой драки в ноябрьском матче против «Зенита» сразу три игрока «Спартака» были дисквалифицированы. Отстранение на шесть матчей получили нападающие Александр Соболев, Шамар Николсон и голкипер Алесандр Селихов.