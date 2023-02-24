Газзаев оценил игру Дзюбы против «Спартака»

В рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы «Локомотив» потерпел минимальное поражение от «Спартака» со счетом 0:1. Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы в прошедшей встрече.

«Дзюба - хорошее приобретение «Локомотива». Вопрос только в сыгранности. У Дзюбы было два убойных момента. Сначала попал в штангу, затем не поразил пустые ворота. «Локомотиву» надо еще сыграться», - передает слова Газзаева издание «Спорт-экспресс».

Дзюба пополнил ряды «Локомотива» в зимнее трансферное окно. Он заключил с «железнодорожниками» трудовой договор, рассчитанный до окончания нынешнего сезона.