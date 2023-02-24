Карраскаль: «Я думаю, что ЦСКА способен выиграть Фонбет Кубок России в этом году»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль оценил шансы «армейцев» выиграть Фонбет Кубок России.

Напомним, вчера, 23 февраля, «красно-синие» одолели «Краснодар» (3:0) в первом матче 1/4 финала турнира.

«Способен ли ЦСКА выиграть Кубок России в этом году? Да. Я думаю, что да. У нас есть шансы, будем делать всё возможное для этого», — цитирует Карраскаля «РБ Спорт».

Ответная встреча между ЦСКА и «Краснодаром» состоится 28 февраля. Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

Напомним, что действующим победителем турнира является «Спартак», который в мае прошлого года одолел в финальной игре «Динамо» (2:1).