Газзаев: «ЦСКА разорвал «Краснодар», счёт мог быть крупнее»

Экс-тренер московского ЦСКА, а ныне депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев поделился мнением о крупной победе «армейцев» над «Краснодаром» в плей-офф Кубка России. Столичный клуб выиграл со счетом 3:0.

«На поле была только одна команда. ЦСКА сыграл блестяще! «Армейцы» доминировали практически все 90 минут. В первом тайме просто разорвали соперника. Счет мог быть крупнее», - передает слова Газзаева издание «Спорт-экспресс».

Ответная игра противостояния состоится в Краснодаре 28 февраля.

В чемпионате России ЦСКА проведет следующий матч 5 февраля. Соперником «армейского» клуба будет «Сочи».