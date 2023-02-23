Форвард «Краснодара» Кобнан: «Впервые в жизни играл в такую погоду»

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан оценил русскую зиму. Нигериец заявил, что никогда прежде ещё не играл в футбол при такой холодной погоде, которая установилась сегодня в Москве.

«Первый раз в жизни играл при такой температуре. Пытался согреться как мог. Не особо получалось. Но старался выдать себя максимально, отдать футболу», - рассказал Кобнан «Матч ТВ», добавляя, что следующая игра в исполнении «Краснодара» будет гораздо лучше.

Напомним, ЦСКА сегодня разгромили гостей из Краснодара – 3:0, игра прошла в рамках четвертьфинала Фонбет Кубка России. Однако у «быков» ещё не всё потеряно – есть ответная встреча, которая пройдёт 28 февраля, это следующий вторник.