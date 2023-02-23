Масалитин: «Краснодар» мог забить один-два мяча»

Экс-форвард московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился своими мыслями о первом официальном матче «армейцев» в 2023 году. В нём, напомним, подопечные Владимира Федотова разгромили «Краснодар» - 3:0.

«Двоякое впечатление от матча. В первом тайме «армейцы» легко играли, смотрелись хорошо, создавали и реализовывали. А вот во втором преимущество отдали, командного отбора не было, а Кордоба вообще переиграл Рошу в атаке, и будь «Краснодар» чуть поудачливее, один-два мяча, конечно, он мог бы забить», - цитирует Масалитина портал Rusfootball.

Удастся ли «Краснодару» дать отпор обидчикам из Москвы? Узнаем 28 февраля, когда в Краснодаре пройдёт ответная игра в паре.