Обляков: «Холод? Я родился в России»

Полузащитник московских «армейцев» Иван Обляков прокомментировал разгромный матч своего клуба против «Краснодара». Игра, напомним, завершилась сегодня вечером в Москве на «ВЭБ Арене» в рамках четвертьфинала Фонбет Кубка России по футболу.

«Отличная игра была, мы должны были забивать и больше мячей, но 3:0 — тоже приемлемый результат. «Краснодар» — хороший соперник, с которым всегда интересно играть. Холод? Нормально, я же в России родился. Неплохо переношу», - цитирует Облякова «Чемпионат».

Ответная игра «быков» и «армейцев» пройдёт в следующий вторник – 28 февраля.