Дивеев: «ЦСКА в полном порядке, главное не сглазить»

Молодой защитник «армейцев» Москвы Игорь Дивеев высказался о текущей форме своего клуба. Накануне ЦСКА разгромил в матче четвертьфинала Фонбет Кубка России гостей из «Краснодара» - 3:0.

«Отличный матч провели, мне показалось, что в полнейшем порядке ЦСКА. Есть такое, главное не сглазить», - цитирует Дивеева «Чемпионат».

Напоминм, что «быки» и «армейцы» имеют ещё ответную игру, поэтому не всё в этой паре решено – она состоится 28 февраля в Краснодаре. Стартовый свисток будет дан в 19:30, время московское.

В РПЛ ЦСКА пока занимает пятую строчку турнирной таблицы.