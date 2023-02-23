Чалов – лучший игрок матча ЦСКА - «Краснодар»

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов признан лучшим игроком прошедшего четвертьфинального матча в рамках Фонбет Кубка России, сообщает «Матч ТВ».

Напомним, несколько минут назад «армейцы» разгромили «Краснодар» - 3:0. Чалов забил второй гол своего клуба на 30-й минуте матча. Также за москвичей отличились Мойзес Моура и, внимание, Антон Заболотный.

Ответная игра «быков» против «армейцев» состоится на следующей неделе, её дата - 28 февраля. Всего у 24-летнего форварда в текущем сезоне теперь 12 забитых голов за свой клуб во всех официальных турнирах.