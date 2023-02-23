Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал игру 34-летнего нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в кубковом дерби против «Спартака» (0:1).

- То, что Дзюба не забил, – это отголоски того, что он выбился из колеи. Раньше его в тонусе держали, а в прошлом году и в «Зените» меньше играть давали, и сколько он в Турции просидел на лавке. Ему надо до конца восстановить форму. Он ещё месяц подготовки в этом году в «Локомотиве» пропустил. Футбол – как музыка: чем больше ты репетируешь, тем лучше получается. А у Дзюбы сколько блужданий было, когда он искал себе клубы летом и зимой? Но ничего, я думаю, он компенсирует свой простой. Его списывать ещё рано, моё личное мнение. Тем более у нас такой футбол, что сборная даже у Таджикистана и Узбекистана не выигрывает. В России Дзюба и до 50 лет играть может.