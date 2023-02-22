Российский специалист Александр Тарханов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» оценил качество газона на «Ростов Арене».

«От газона, конечно, зависит качество игры и вообще нынешний футбол. Поэтому, команды выбрали более упрощённый футбол.

В Ульяновске [там сыграют «Волга» и «Зенит»] я никогда не был, поэтому не могу сказать, что там сейчас творится (смеется). Если вы посмотрите, на каких полях мы играли в Советском Союзе… Тогда и подогрева не было, в грязи возились, но хорошо играли. Естественно, на том поле, на котором играли «Ростов» с «Уралом» можно играть, но сложно. Видно было, что на бутсы трава налипает», — сказал Тарханов.

22 февраля «Ростов» принимал «Урал» в рамках первого матча 1/4 финала Кубка России РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1. Ответная игра пройдет в Екатеринбурге 27 февраля.