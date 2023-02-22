Гладилин сравнил дерби «Локомотив» - «Спартак» с матчами Лиги чемпионов

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от противостояния между «красно-белыми» и «Локомотивом» в рамках ¼ финала Фонбет Кубка России. Он сравнил эту игру с сегодняшними матчами плей-офф Лиги чемпионов.

«По накалу он будет не менее интересный, но по мастерству будет уступать. Так как в командах, которые выступают в ЛЧ, исполнители более высокого класса. А по накалу будет такой же напряжённой, как в парах ЛЧ», - передает слова специалиста Vprognoze.ru.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится сегодня, 22 февраля, на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи запланировано в 20:00 по московскому времени.