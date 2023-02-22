Аршавин считает, что дерби «Локомотив» - «Спартак» состоится

Известный в прошлом нападающий Андрей Аршавин отреагировал на информацию о возможном переносе поединка ¼ финала Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Все будет зависеть от решения команд. Как правило, никто не хочет переноса на другую дату, и матчи проводятся. Мне кажется, что команды согласятся играть. Дерби все-таки состоится», - передает слова Аршавина издание «Чемпионат».

Матч «Локомотив» - «Спартак» пройдет сегодня, 22 февраля, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ответная игра противостояния запланирована на 27 февраля.