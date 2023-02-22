Гранат оценил шансы в дерби «Локомотив» - «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиям от кубкового матча между московскими клубами «Локомотив» и «Спартак».

«Фаворита в сегодняшней встрече не могу выделить, потому что это дерби, плюс первый матч после сборов. У «Локомотива» будет абсолютно другая футбольная идеология», - передает слова Владимира издание «РБ Спорт».

Проведение первого матча между «железнодорожниками» и «красно-белыми» запланировано на 22 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.

Ранее в СМИ сообщалось, что встреча может быт перенесена из-за холодных погодных условий.