Нигматуллин высказался о возможном переносе дерби «Локомотив» - «Спартак»

Экс-голкипер московского «Локомотива» и национальной сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможном переносе кубкового поединка между «железнодорожниками» и «Спартаком». Столичное дерби могут перенести из-за низкой температуры.

«В разные температуры мне приходилось играть. Но -15 - это, конечно, совсем тяжкие условия для футболистов. Есть риск обморожений и серьёзных травмы. Но, надеюсь, дерби состоится», - приводит слова Нигматуллина издание «Чемпионат».

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» должен состояться сегодня, 22 февраля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток намечен на 20:00 по столичному времени.