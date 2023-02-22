Стало известно, сколько билетов продано на матч «Локомотив» - «Спартак»

На первый матч ¼ финала Фонбет Кубка России между московскими «Локомотивом» и «Спартаком» продано 14 тысяч билетов. Об этом сообщила пресс-служба «железнодорожников».

«На данный момент реализовано 14200 билетов», - передает слова представителей клуба ТАСС.

Поединок состоится на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 22 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что из-за холодной погоды встречу могут перенести на резервную дату.

Добавим, что проведение ответного матча запланировано на понедельник, 27 февраля. Встреча состоится на домашнем стадионе «Спартака» - «Открытие Банк Арене».